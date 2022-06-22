Beşiktaş altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takan Rıdvan Yılmaz'ın bir sonraki durağının Eintracht Frankfurt olması beklenirken, genç oyuncunun milli takımdan arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'ndan da flaş bir açıklama geldi.

Tivibu Spor'a konuşan 28 yaşındaki futbolcu, Rıdvan Yılmaz'la ilgili olarak, "Rıdvan’la transferi hakkında konuştuk. Frankfurt’un yanında Torino’dan da bir teklif olduğunu söyledi. Hemen git dedim Torino’ya. Çünkü hem bize yakın hem de Torino iyi bir takım. Ama Rıdvan, Frankfurt’u tercih etti. Gelişimi için Frankfurt iyi bir tercih. Almanya Ligi gelişime açık, gençlere çok imkan veriyor. Orada Rıdvan’ın çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Bilindiği üzere Rıdvan için Alman ekibinin, Kara Kartal'a bonuslarla birlikte 6 milyon Euro ödeyip transferi bitireceği ön görülüyor.

21 yaşındaki sol bek geçen sezon 33 maça çıkarken, 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.







