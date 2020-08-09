Hakan Çalhanoğlu: Benim için büyük şeref

Son dönemde Milan'da gösterdiği yüksek performansla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Zlatan İbrahimovic ile oynamanın kendisine çok önemli şeyler kattını söyleyen milli futbolcu, “Böylesi tecrübeli bir oyuncu ile oynamak benim için şereftir. Saha içinde çok iyi anlaşıyoruz, o benim oyun stilimi, ben de onun oyun stilini iyi biliyorum. İkimiz birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Sahada ne yapacağımızı iyi biliyoruz. O beni arıyor, ben de saha içinde onu arıyorum” dedi.