Hakan Arslan: Şampiyonluk neden olmasın

12 yaşında Güngören altyapısında başlayan bir serüven... Bitmek bilmeyen enerjisiyle 31 yaşında olmasına rağmen kulübüyle 4 yıllık kontrat uzatabiliyor. Konuğumuz Sivasspor’un orta alandaki dinamosu Hakan Arslan.

Tecrübeli oyuncunun kariyerini ve hedeflerini bir de onun ağzından dinleyelim... “Sergen Yalçın ile sezona başladığımız dönemde Sivasspor küme düştü. İnişler çıkışlar yaşadım o dönemlerde. Ama 2 ve 3. Liglerde de olsa şampiyonluklar yaşamak çok güzel bir duygu. Bir gün İbrahim Öztürk söylemişti. Türkiye’de her ligde şampiyonluk yaşayan tek oyuncu benim diye. Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayıp bu zinciri tamamlamış. İnşallah ben de Sivasspor ile bu başarıyı yakalayıp İbrahim Öztürk’ün ortağı olurum.”

Rıza Çalımbay farkı

“Peki şimdi bu konuma nasıl geldiniz derseniz, bana göre Rıza Çalımbay farkı. Zaten hocanın çalıştırdığı takımlar her zaman ilk 6’nın içinde olmuştur. Bir kere kesinlikle kaybetmeyi kabul etmiyor ve bizi de böyle motive ediyor. İleri yaşına rağmen antrenmanlarda ayak tenisinde kaybetmiyor. Geçen gün Mert Hakan’ı bile yendi. Böyle bir karakter aşılıyor ve pes etmek yok diyor. İdman şekli çok dinamik.”

‘Bizimle dertleşir’

“Bireysel olarak tüm futbolculara yaklaşımı aynıdır. Hepimize gelir sorar, danışır, görüş alır. Sadece futbol üzerine değil hayatımızla ilgili dertleşir. Şimdiye kadar 10’dan fazla teknik adamla çalıştım, hepsine saygı duyuyorum. Ancak Turhan Özyazanlar ve Rıza Çalımbay’ın benim kariyerimde de gönlümde de ayrı yerleri var... Sivasspor’da arada bir Kasımpaşa’ya gidip gelmem var. 7 sezondur bu kulübün formasını giyiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Kulüp de benden memnun ki 4 yıllık yeni bir kontrat yaptık.”

"Rakipler kadar şanslıyız"

"Eğer lig oynanırsa 8 maçımız var. Aslında bu tam bizim istediğimiz dönem. Çünkü sezonun ilk yarısında da son 8 hafta da atağa kalktık ve 4 puan farkla lider bitirdik. Oynadığımız 8 karşılaşmanın 7’sini kazandık, birinde berabere kaldık. Aslında o zaman beklenti düşüktü. Şimdi ise 4 puan gerideyiz. Kalan maçlara bakarsak rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Açıkcası şu an ilk 4 takıma bakarsak fikstürümüz ve içeride kaybetmeyen bir ekip olarak en az onlar kadar şampiyonluk şansımız var. Gerçekçi olmak lazım şampiyon olamasak bile 2.’lik de önemli bence. Açıkçası neden olmasın noktasındayız...”

‘Arkadaşlığımız üst seviyede’

Takımda arkadaşlık çok yüksek seviyede. Sezon başı Bolu kampında 11’de oynayan 8 futbolcu vardı. Bir önceki sezondan ayrılan sayısı fazlaydı. Bizim kenetlenmiş bir ekibimiz vardı. Mert Hakan’a ‘Bu sezon senin sezonun olacak’ dedim. Caner olsun Erdoğan olsun hepsine önemli oyuncular olduklarını söyledim. Kaptan Ziya ve ben bu konuda hep destek olduk gücümüzün farkındaydık. Yani iyi bir takım omurgamız vardı. Ayrıca Yatabare ve Fernando takıma performanslarıyla büyük katkı yaptılar.”

‘Futbolu burada bırakmak isterim’

Şöyle bir özelliğim de var; yaşım ilerledikçe performans olarak üstüne koydum. Zaman zaman 3 büyüklerden değil ama birçok Anadolu kulübünden teklifler aldım. Ama her iki tarafın da memnun olduğu bir ortamda kalmayı tercih ettim. Gönlüm Sivasspor‘da futbolu bırakmaktan yana. Bir kere bu şehrin insanı çok iyi. Bizim başarımızda önemli bir olgu.”

‘Elimden geleni hep yaparım’

Üst düzey teknik bir oyuncu değilim. Ama hep bir fazlasını yapmaya çalıştım. Bu açığı kapatmanın en iyi yollarından biri skorer olmak. Kafamda hep gol atmak vardı ve bunu kovalarım. Ağır bir görev üstlenmeme rağmen her sezon en az 5 gol ve asistlerim olmuştur. Bazı sezonlar 8-10 golü buldum. Özellikle kritik maçlar da attığım gollerle dikkat çektim.”

‘Sezon başında ilk 10 başarıydı!’

Şu görüşüm bir ayrımcılık olarak algılanmasın. Bizim bir özelliğimiz de bu yarışta ilk 11’de en fazla Türk oyuncu oynatan takım olmamızdı. Yaklaşık her maçta sahada ilk 11 içinde mutlaka 6-7 Türk oyuncu yer aldı. Ama oynayan yabancılar da en az bizim kadar iyi performans gösterdi. Appindangoye bir alt ligden geldi direkt oynadı. Öte yandan Samassa Fransa 2. Ligi’nden gelip müthiş maçlar çıkarttı. Aslında bu kadroya sezon başında baksanız ilk 10 başarı olarak yorum yapılabilirdi.”

'Hayat tarzım sahaya yansıyor’

Maç oynama sayım yüksek. Bunun sebebi iyi bir profesyonel yaşamım var. Çok erken evlendim, 3 kız evladım var. Mutlu ve düzenli bir hayat sahaya mutlaka olumlu yansıyor. Ailem beni çok iyi motive ediyor...Yani enerjimi yuvamdan alıyorum...Bir gün evde çocuklar Robinho geldi gol atıyor sen niye atamıyorsun dedi. Sonrasında 8 gol attım, güzel bir dönüştü.”

‘Carlos’un benimle ilgisi’

Carlos döneminde bir anım var. Antrenman sahasına benim için bir duvar yaptırdı. Sebebi de her antrenmandan yarım saat önce gelip ayak içi çalışmam içindi. Bu adamın benden bir beklentisi var, beni önemsiyor dedim. Ve her antrenman öncesi gelip bu çalışmayı yaptım. O sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig’de 10 gol attım. Gaziantep maçı; son maç, 2 gol attıktan sonra ‘Tamam’ dedi, ‘İstediğim seviyeye geldik’. Dünya markası bir futbol adamının özel ilgisi önemliydi. Şimdi ben de altyapıdan gelen oyunculara bu duvarı gösterip hikayesini anlatıyorum.”

'Güzel günler yakında'

Futbolu çok özledik, sevdiğim işi yapıyorum. Aslında hayatı özledik, dışarı çıkmayı özledik. Rutin denilen hayat aslında ödülmüş. Duyarsız insanlar, kurallara uymayan insanlar zaman zaman umudumuzu kırıyor. Kafalarda soru işaretleri var belirsizlik var önümüzü net göremiyoruz. Yine de güzel günlerin yakında olduğuna inanıyorum. Şu anki durumuyla tescil edilmiş bir lig adaletsizlik olur. Zor şartlarda da olsa bu sezon oynansın ve bitsin kim hak ettiyse şampiyon olsun. Biz her türlü fedakârlığa hazırız.”



