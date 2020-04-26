Hakan Altun gecesi

Uzun bir süredir devam eden proje kapsamında Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Projenin bu akşam ağırlayacağı isim ise Hakan Altun... Ünlü şarkıcı Hakan Altun, 26 Nisan akşamı 21:30’da Poll Production'ın YouTube kanalında canlı yayında hayranlarıyla buluşacak.

Ardından da 2018’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen konserini ilk kez sevenleriyle paylaşacak. Organizasyon, Hakan Altun’un ardından önümüzdeki günlerde sürpriz sanatçıların konserleri ve canlı yayınları ile devam edecek.