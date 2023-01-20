Devre arası transfer döneminin başlamasıyla özellikle Antalyaspor kulübünde forma giyen futbolcular için transfer yarışı başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin ilgilendiği Haji Wright transferinde sıcak gelişme yaşandı.

Golcü futbolcu için yapılan bonservis teklifi ve sözleşmedeki özel madde belli oldu. Sol bek için Uğur Çiftçi ile birlikte Güray Vural'ı listesinde bulunduran Galatasaray'ın transferde veto yediği ortaya çıktı.

BÜNYAMİN BALCI ADIM ADIM ALMANYA'YA

Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Bünyamin Balcı transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Henüz resmi teklifin olmadığı Bünyamin için menajerler vasıtasıyla bağlantı kuruldu. Alman kulüplerinin büyük ilgi duyduğu Bünyamin için Antalyaspor, 5.5 milyon euro bonservis istiyor. Kısa süre için transferin netleşmesi bekleniyor.

KALECİ HELTON BEDAVAYA GELDİ

Antalyaspor, Benfica'dan yeni transferi kaleci Helton için Portekiz kulübüne para ödemedi. Transfer sözleşmesine yüzde 50 sonraki satıştan pay maddesi eklendi.

LUYINDAMA'DA AYRILIK GÖRÜŞMESİ

Galatasaray'dan Antalyaspor'a gelen Luyindama'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Luyindama hem Galatasaray hem de Antalyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de maça çıktığı için Türkiye'ye transfer olamıyor. Demokratik Kongolu futbolcunun menajerleri diğer kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor

GALATASARAY'A GÜRAY VURAL VETOSU

Sol bek transferini mutlaka yapmayı isteyen Galatasaray, Antalyaspor'da yıldızı parlayan Güray Vural'ı Sivassporlu Uğur Çiftçi ile birlikte listesine almıştı. Sarı-kırmızılılar Akdeniz ekibine teklifini iletirken bu transfere Antalya'dan izin çıkmadı. Güray Vural'ın olası ayrılığı sonrası sol bek boşluğu yaşayacak Antalyaspor, kulüp menfaatleri doğrultusunda teklifi reddetti.

İNGİLTERE'DEN İKİ TALİP

Haji Wright için İngiliz Premier Lig ekibi Southampton ve Brendfort devreye girdi. Antalya'nın yıldızı için Brentford'ın teklifi cazip geldi. Antalya kulübü, Wright'ın iki İngiliz ekibinden birine transfer olması durumunda sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesini ekleyecek. İtalyan ekibi Atalanta da transfer sürecini yakından takip ediyor.

BRENTFORD'DAN 8.5 MİLYON EURO

İki İngiliz ekibinden Brentford'un golcü futbolcuya teklifi bonuslarla beraber 8 milyon euroyu aştı. Antalya'nın bonservis için belirlediği rakamın 10 milyon euro olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE'NİN ELİ ZAYIFLADI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Haji Wright için birçok kulübün devreye girmesiyle fiyat yukarı çıktı. Son gelişmelerin ardından özellikle golcü yıldızla yakından ilgilenen Fenerbahçe'nin eli zayıfladı. Sarı-lacivertli kulübün beklenen rakamları vermesi zor gözüküyor.

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9.5 MİLYON EUROLUK RET

Öte yandan Wright için Çin'den ve Suudi Arabistan'dan teklifler geliyor. En ciddi teklif ise Rusya'dan geldi. Lokomotiv Moskova Wright için kesenin ağzını açarken 9.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Fakat Antalyasporlu futbolcunun Rusya'ya gitmeye sıcak bakmaması sebebiyle transfer rafa kalktı. (Skorer)

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