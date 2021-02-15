Haim Revivo, İsrail asıllı eski bir futbolcudur. Haim Revivo aynı zamanda İsrail milli futbol takımında da forma giymiştir. Eski milli futbolcu, Türkiye Süper Lig takımlarında da forma giymiştir. Haim Revivo, ilk olarak Fenerbahçe ile Türkiye yolculuğuna başladı. Fenerbahçe’deki üç senenin sonunda Galatasaray ’a geçiş yaptı. Burada 2003 senesinde top oynadı. Daha sonra tekrardan İsrail’e döndü ve Aşdod takımında forma giydi. Haim Revivo, 2004 senesinde futbolu bıraktı. Haim Revivo’nun boyu 1 metre 78 santim şeklindedir. Kendisi futbolculuk zamanlarında orta saha mevkiinde oynamaktaydı. On numaraları formayı giymekteydi. Aynı zamanda yan mevkii olarak santrafor pozisyonunda oynamaktaydı.

Haim Revivo, sol ayağını kullanmakta başarılı olan bir eski futbolcudur. Futbolculuk yaptığı süre zarfında sol ayağını iyi kullanmasıyla öne çıkıyordu. Oyuncu, 1 Nisan 2004 tarihinde kariyerini sonlandırdı.

Haim Revivo aslen nerelidir, hangi şehirde dünyaya gelmiştir?

Eski futbolcu Revivo, İsraillidir. İsrail’in Aşdod şehrinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine de İsrail’de başlamıştır. Son takımı ise yine kendi memleketinin takımı olan Aşdod takımı oldu. Buradaki sezonundan sonra futbolu bıraktı.

Haim Revivo kimdir, kaç yaşında?

Haim Revivo şu anda 49 yaşında bulunmaktadır. Doğum günü ise 22 Şubat 1972 tarihidir. Haim Revivo, 18 yaşından beri profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Haim Revivo, Türkiye Süper Lig’inde iki farklı takımda forma terletti. Bu takımlar sırasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray’dır. Revivo, Türkiye’ye 2000 yılında gelmişti. 2003 senesinde ise tekrardan ülkesine dönüş yaptı.

Revivo Türkiye’ye Gelmeden Önce Hangi Takımdaydı?

Haim Revivo Türkiye’de Fenerbahçe’ye gelmeden önce Celta Vigo’da top oynuyordu.

Eski milli futbolcu Haim Revivo kariyeri boyunca pek çok takımda forma giydi. Forma giydiği takımlar genellikle İsrail takımları idi. Revivo, kariyeri boyunca hiçbir zaman kiralık olarak bir takıma gönderilmedi.

Haim Revivo ayrıca milli takımda da forma giydi. Ülkesi olan İsrail’in milli takımına 92 ve 2004 yılları arasında pek çok kez çağrıldı. Bu takımda ülkesine puan kazandırdı. Futbolu bırakana kadar da milli takıma çağrılmaya devam edildi.

Haim Revivo’nun oynamış olduğu takımların listesi ve maçları, gollerinin sayısı aşağıda yer almaktadır:

Bnei Yehuda Tel Aviv: Haim Revivo’nun ilk takımı Bnei Yehuda Tel Aviv idi. Bu takımda alt yapı günlerini geçirdi. Kendisini iyice geliştirdikten sonra profesyonel kariyerine adım attı. Aynı takımın profesyonel kadrosuna alındı.

Profesyonel Futbol Kariyerine Ufak Bir Bakış

Bnei Yehuda Tel Aviv FC (1990 ve 1993 yılları arasında): Bu takımda tam 76 maça çıktı. Üç sene içinde 20 adet gol kaydetmeyi başardı.

Hapoel Tel Aviv (1993 – 1994 sezonunda oynadı): Bu takımda 36 adet maça çıktı. Toplamda 12 adet gol attı ve takımına puan kazandırdı.

Maccabi Haifa (1994 ve 1996 yılları arasında oynadı): Bu takımdaysa 57 adet maça katıldı. Tüm maçlarda 45 adet gol attı. İki senenin sonunda transfer sürecine girdi.

Celta Vigo (1996 ve 2000 yılları arasında): Celta Vigo’da tam 124 adet maça katıldı. Dört sene içinde 23 gol atmayı başardı. Daha sonra Fenerbahçe’ye gitmek üzere transferi yapıldı.

Fenerbahçe (2000 ve 2003 yılları arasında): Fenerbahçe ile üç sene kaldı. Üç sene içinde 66 adet maçta forma giyme şansına erişti. Tüm maçlar toplam 29 adet gol attı.

Galatasaray (2003 yılında): Revivo 2003 yılında Galatasaray’da forma terletti. Burada 13 maçta sahaya indi. 3 adet golü bulunuyor. Haim Revivo’nun milli takım kampına katılması ile Galatasaray ile bağları koptu. Daha sonra da tekrar Türk takımlarında oynamadı.

Aşdod (2003 ve 2004 yıllarında): Haim Revivo daha sonra memleketinin takımına döndü. Aşdod takımında tam olarak 10 maçta forma giydi. Burada 3 adet gol kaydetti ve takımına puan kazandırdı. Daha sonra futbolu bırakmaya karar verdi.

Haim Revivo’nun Milli Takımdaki Kariyeri Nasıldır?

Haim Revivo futbol kariyerinde milli takım deneyimleri de sığdırmıştır. Haim Revivo İsrail milli futbol takımında 67 adet maça çıktı. Burada 25 gol atarak ülkesine katkı sağlamayı başardı.