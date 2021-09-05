Galatasaray ’ın efsane ismi Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılıların yeni transferleri Rumen futbolcular Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau’nun çok çalışması gerektiğini ve kendilerini ispat edebilmeleri için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Hagi, teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Farul Constanta’nın Galatasaray ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynadığı ve 3-1 kazandığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı vatandaşları Morutan ve Cicaldau ile ilgili görüşlerini aktaran Gheorghe Hagi, "Rumen futbolcuların çok çalışması gerekiyor. Adaptasyon sağlamaları lazım. Oynadıkları maçlarda Galatasaray’da olmayı hak ettiklerini gösterdiler. Zamana ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

İki oyuncunun Galatasaray’a transferinde rolünün bulunmadığını belirten 56 yaşındaki Rumen teknik adam, Morutan ile kıyaslanmasıyla ilgili bir soruyu, "Öyle bir karşılaştırmanın yapılmaması gerekiyor. O genç ve yetenekli bir futbolcu. Sabır biraz. Zaman lazım. Yavaş yavaş kendisini ispat edecek." şeklinde yanıtladı.

İstanbul’a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Hagi, "Bizimle hazırlık maçı oynadıkları için hocama (Fatih Terim) teşekkür ederim. Galatasaray’ın başında çok önemli bir insan var. O ne yapılacağını biliyor. Galatasaray, en büyük başarılarını Fatih Terim ile kazandı. Biz ise takımı yeni oluşturuyoruz, henüz yolun başındayız. Tecrübe kazanmamız için iyi bir maç oldu. Öğreneceğimiz çok şey var. İki takım için de iyi bir maç oldu. Evime döndüğüm için çok mutluyum." diye görüş belirtti.

Hagi, Fenerbahçe ’nin efsane ismi Alex de Souza’yla kıyaslanmasıyla ilgili bir soru üzerine ise "Benim cevap vereceğim bir soru değil. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray taraftarını çok sevdiğini vurgulayan Gheorghe Hagi, bir basın mensubunun "Hedeflerinde bir gün Türkiye var mı?" sorusuna gülerek "Yüzde 100" cevabını verdi ve sözlerini tamamladı.