Hagi transferi açıkladı! Galatasaray...

Romanya 1. Ligi'ndeki Viitorul takımını çalıştırmaya devam eden Rumen teknik adam, "%99,9 Ianis önümüzdeki sezon aramızda olmayacak. Ayrılması için çok büyük şanslar var. Daha yüksek seviyeye çıkması için daha büyük bir takıma gitmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

Ianis ile Galatasaray'ın yanı sıra Sevilla, Arsenal, Spartak Moskova, Genk ve Standard Liege gibi takımların ilgilendiği iddia ediliyor.

Fiorentina'da kötü bir tecrübe yaşayan ve şans bulamayan Hagi'nin oğlu, Romanya'nın U-21 takımında Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteriyor ve buradaki futboluyla alkış alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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