Hagi: Falcao fantastik oyuncu

Falcao’nun Avrupa’da kendisini ispatladığını belirten Galatasaray’ın efsane ismi Hagi, “Falcao fantastik bir oyunucu. Umarım Galatasaray için de çok iyi işler yapar” diye konuştu.

13 Kasım 2019, Çarşamba 06:01
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Hagi: Falcao fantastik oyuncu

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Türkiye’deki günlerini çok özlediğini söyledi. Şu sıralarda Rumen kulübü Viitorul’un sahibi olan ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan Hagi, “Galatasaray’da UEFA Kupası’nı kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi. Gösterdiğimiz üstün performans ile Türkiye’de üst üste dört şampiyonluk kazandık, daha sonra da UEFA Kupası’nı kazandık. Hiçbir oyuncu zaferlerimizi ve başarılarımızı unutamamıştır. Fantastik bir takımdık. A Milli Takım’a 13 oyuncu verdik. 2002 Dünya Kupası’na giden oyuncular üçüncü oldular. 22 oyuncunun 13’ünü Galatasaray veriyordu. Yani Galatasaray çok güçlü, çok iyi bir takım haline gelmişti” dedi.

‘Çok iyi ücretler ödeniyor’

Sakatlığı nedeniyle beklenen katkıyı yapamayan Radamel Falcao hakkında da konuşan Hagi, “Fantastik bir oyuncu, Avrupa’da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Umarım Galatasaray için de çok iyi işler yapar. Türkiye’de ödenen maaşlarla kulüplerin büyük bir çoğunluğu çok iyi oyuncular getirebilir. Çünkü çok iyi ücretler ödeniyor” diye konuştu.

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