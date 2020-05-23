Haftanın son idmanı yorucu geçti

Fenerbahçe, çarşamba ve perşembe günkü çalışmaların ardından dün yaptığı idmanla haftayı tamamladı. 4 günlük izin öncesi yapılan son antrenmanda dayanıklılık parkuruna giren futbolcular fazlasıyla zorlandı. İstanbul’da havanın önceki günlere oranla serinlemesi, oyuncular için avantaj oldu. Bu arada yönetim, teknik heyetten talep gelmemesi üzerine, takımı 4 günlük kampa sokma planından vazgeçti. Oyunculara pazartesi günü test yapıldıktan sonra idmanlar çarşamba günü devam edecek.