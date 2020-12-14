Haftanın kârlı takımı Galatasaray oldu!

Süper Lig'in 12. haftası oldukça sürpriz sonuçlara sahne oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Galatasaray maç oynamadan büyük avantaj sağladı.

Kadıköy'de büyük sürpriz!

Haftanın sürprizi Kadıköy'de yaşandı. Fenerbahçe sahasında şok bir skorla Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek haftayı mağlubiyet ile kapattı. Sarı-Lacivertli takım bu sonucun ardından hem 3 puandan oldu hem de Galatasaray'ın maç yapmadığı haftada rakibinin gerisinde kaldı.

Trabzon 2 puan bıraktı!

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Bordo-Mavili takım rakibiyle 0-0 berabere kalarak 12. haftada iki puan kaybetti.

Formda Beşiktaş 3 puan kaybetti!

Son üç haftada Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yenerek harika bir seri yakalayan Beşiktaş zorlu Alanyaspor deplasmanında yenilmekten kurtulamadı. Haftanın en avantajlı takımı 3 puan alan ve rakipleriyle farkı 3'e çıkartan Alanyaspor oldu.

Başakşehir kayıplarda!

Son iki haftadır maç kazanamayan Başakşehir ise sahasında Gazişehir'e boyun eğdi. Okan Buruk'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi dönüşünde rakibine 2-1 yenilerek 3 puan kaybetti.

Galatasaray maç oynamadan avantaj sağladı!

Galatasaray "bay" geçtiği haftanın en avantajlı takımlarından biri oldu. Sarı-Kırmızılı takım rakiplerinin puan kaybının ardından 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hatayspor - Karagümrük maçında konuk ekipte Ndiaye ve Erik Sabo'nun cezalı duruma düşmesi de Galatasaray'ı sevindiren haberler oldu. Çünkü Sarı-Kırmızılı takım 13. haftada Karagümrük ile karşılaşacak.

Bay haftasında rakiplerine göre avantaj sağlayan Galatasaray'da bu dönemde sakat oyuncuların dönmesi de takım için büyük avantaj olacak.