Haftanın kazananı Beşiktaş

Kara Kartal, lider Başakşehir’in mağlup olduğu haftada zirve yolundaki rakibi Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş, gerçek anlamda altın değerinde 3 puan kazandı.

03 Aralık 2018, Pazartesi 06:00
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Haftanın kazananı Beşiktaş

Tüm Türkiye dün akşam 2018’in son derbisine kilitlendi. Lider Başakşehir’in önceki akşam Sivas’a evinde 1-0 yenilmesi, iki dev için de zirveyle farkı indirme şansı yarattı. Başakşehir’in 9 puan gerisinde haftaya giren Beşiktaş için bu maçın kaybedilmesi, belki de şampiyonluk yaraşına havlu atmak anlamına gelecekti.

Ancak 40 bin taraftarını arkasına alan Siyah-Beyazlılar, bu kritik mücadelede hata yapmadı. Ljajic’in penaltıdan kaydettiği tek gol, Beşiktaş’a sadece maçı kazandırmadı, “Bu yarışta ben de varım” dedirtti.

Şenol Güneş’in öğrencileri, Ankaragücü’nün ardından Cim Bom’u da yenerek ligde uzun bir aradan sonra peş peşe iki galibiyet almış oldu. Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ile farkı 6’ya indirdi; eksikleriyle başı dertte olan ve peş peşe kayıplar yaşayan Galatasaray’a ise ağır bir yara daha aldırdı. Kısacası Kara Kartal, 14. haftanın gerçek kazananı oldu...

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