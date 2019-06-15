Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt Yazdı: Bir efsanenin doğuşu

Freddie Mercury’nin hayatını anlatan ‘Bohemian Rhapsody’nin rüzgarı henüz yeni dinmişken, Hollywood bir başka müzik efsanesinin yaşam öyküsüne daha bizi tanık ediyor. Britanya’nın en saygın müzisyenlerinden biri olan Elton John’un kariyer basamaklarını tırmanışını anlatırken rock’n’roll döneminden pop müzik çağına geçişin izlerini de taşıyor bu film. Bir müzik filminden bekleneceği üzere gümbür gümbür başlayan ve ritmini hiç kaybetmeyen ‘Rocketman’de Reginald Dwight isimli bir piyano dehasıyla tanışıyoruz önce. Kendi müziği konusunda idealist fikirlere sahip bu genç adam, 50 yıllık bir kariyer sonucunda Elton John’a, yani tüm zamanların en büyük pop ikonlarından birine dönüşecek. Yönetmen Dexter Fletcher bu değişimi hayli inandırıcı bir şekilde naklediyor. Film 1950’lerin İngiltere’sinde başlayıp günümüze kadar geliyor ve rengarenk bir kostümlü müzikal atmosferi yaratıyor. Elton John rolündeki Taron Egerton’ın adını ödül sezonunda bolca duyacağız muhtemelen. ‘Rocketman’ yalnızca müzik tutkunları için değil, iki saat boyunca güzel müzikler eşliğinde iyi anlatılmış bir hikaye deneyimlemek isteyenler için de haftanın en iyi seçimi. Bu haftanın kuşkusuz en heyecan verici sinema olayı ise, büyük perdede sinema tarihinin en büyük ustalarından Andrey Tarkovski’nin üç filmini izleme şansına sahip olmamız. Başka Sinema salonlarında Tarkovski’nin adeta ruhani bir deneyim sunan üç başyapıtını, ‘Solaris’ (1972), ‘Ayna’ (1975) ve ‘Stalker’ı (1979) art arda izlemek yedinci sanatın aşıkları için karşı konulmaz bir fırsat.

Filmin Künyesi

Yapımı: 2019 – İngiltere, ABD

Tür: Biyografi, Dram

Süresi: 121 DAK.

Yönetmen: Dexter Fletcher

Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit

90’ların en popüler filmlerinden ‘Siyah Giyen Adamlar’da Tommy Lee Jones ve Will Smith’in kapkara takım elbiseler ve gözlükler içinde uzaylıları def edişini hatırlarsınız. Bilimkurgu ve komedinin ayarını tutturan bu başarılı gişe filmi şimdi yeni nesil ajanlarıyla bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. Bu kez teşkilatın içinde bir köstebek var ve en büyük tehlike uzaydan değil ‘içeriden’ geliyor. Thor rolüyle adından söz ettiren Chris Hemsworth ve ona eşlik eden Tessa Thompson eski ajanların yerini doldurabilecek mi göreceğiz.