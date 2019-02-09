Haftanın filmlerini Abbas Bozkurt yazdı

Kusurlu Kraliçeler

Dünya sinemasının genç ustası Yorgos Lanthimos, saray entrikası türünü adeta baştan yazan, 10 dalda Oscar adayı filmiyle karşımızda. 18. yüzyıl İngilteresi’nden taht oyunları izlemek kağıt üstünde çok cezbedici durmayabilir. Böyle filmlerden sürüsüyle izledik zira. Kameranın arkasında Yorgos Lanthimos olunca ise işler hemen değişiyor! ‘Köpek Dişi’ adlı şimdiden kültleşen filmiyle 2000’lerin en özgün yapımlarından birine imza atan Lanthimos, Yunan Yeni Dalgası olarak adlandırılan bir akımı tüm dünyaya duyurmuş oldu.

‘The Lobster’ (2015) ve ‘Kutsal Geyiğin Ölümü’ (2017) filmleriyle de hayran kitlesini büyüten Lanthimos geleceğin büyük ustalarından biri olarak anılacak. Yönetmenin bol ödüllü yeni filmi ‘Sarayın Gözdesi’ de ondan bekleneceği üzere, insanı huzursuz eden ama bir yandan da kıkırdatan sert bir mizah anlayışına sahip. Kadınlar arasında geçen bir iktidar mücadelesini konu alan bu dönem filminin oyunculukları da izleyici hemen çarpan cinsten.

Olivia Colman basiretsiz kraliçe rolünde son yılların en akılda kalıcı performanslarından birini izletiyor bize. Emma Stone ve Rachel Weisz da ona eşlik ediyorlar. İngilizlerin Fransızlarla savaş halinde olduğu bir dönemde, Aristokratların kendi aralarındaki çekişmeleri sivri bir dille hicvediyor Lanthimos. 18. yüzyıl başlarında yaşamış gerçek bir şahsiyetten yola çıkan film de sürekli beklenmedik virajlar alıyor, alışıldık saray entrikası öykülerinden olmadığını belli ediyor.

‘Sarayın Gözdesi’ farklı anlatım tarzlarına açık olanlar için bu haftanın en lezzetli ve komplike seçimi. Lezzetten ödün vermeden daha klasik tatlar arayanlar içinse ‘Başkalarının Hayatı’ (2006) ile sayısız kalp çalan Alman yönetmenin yeni filmini önerebiliriz. ‘Asla Gözlerini Kaçırma’ adlı film, Doğu Almanya’dan kaçan sanatçı Kurt Barnert’in geçmişin travmalarından bir türlü kendini sıyıramamasını anlatıyor. ‘Başkalarının Hayatı’ kadar akıllarda kalmayacak belki ama dönemin atmosferini başarıyla aktarıyor.

Lego Filmi 2

Türk Hava Yolları’nın uçuş emniyet videosu sayesinde ülkemizde epey popüler olan ‘Lego Filmi’ sanıldığının aksine, her yaştan izleyiciye hitap eden zekice yazılmış bir senaryoya sahipti. Devam filmi de yine kıvrak esprilerle sizi hemen yakalıyor. Yalnızca Türkçe dublaj seçeneğiyle izlenebilmesi bir dezavantaj, ancak Batman, Aquaman, Gandalf gibi karakterleri aynı dünyada buluşturup kendini kahkahalarla izletebilen bu film kafa dağıtmak için birebir. İyi bir film için lego karakterler bile yeterli olabiliyor demek ki bazen!