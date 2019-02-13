Haftanın en iyisi Arda Akbulut

Kaledeki görüntüsüyle güven veren 18 yaşındaki eldiven, 3 gol yemiş olmasına rağmen dev maçta tam 6 kritik kurtarışa imza attı. Sarı-Kırmızılılar’ın yıldızlarına bu pozisyonlarda geçit vermeyen genç file bekçisi, 21. haftanın en fazla kurtarış yapan kalecisi oldu.

'Kalemiz emin ellerde'

Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de forma giyen 2000 sonrası doğumlu ilk isim olan Arda gösterdiği performansla gelecek adına umut verdi. Karadeniz ekibinin taraftarları ise sosyal medyada hem Uğurcan hem de Arda’yı ifade ederek, ‘Uzun yıllar kalemiz emin ellerde olacak’ şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.