Haftanın adamı Walker

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en ilginç olayı, İtalya’da yaşandı. Atalanta’nın, sahasında İngiliz temsilcisi Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede normalde sağ bek olan Kyle Walker, yedek başladığı mücadelede oyuna kaleci olarak girdi.

İlk 11’de maça takımın birinci kalecisi olan Ederson başladı. Ancak Brezilyalı futbolcu, ikinci yarının başında sakatlığı sebebiyle yerini yedek kaleci Claudio Bravo’ya bıraktı. City bu sırada 1-0 öndeyken Bravo, Atalanta’nın beraberlik golüne engel olamadı ve 81’de de ceza sahası dışında rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Sonrasında teknik direktör Pep Guardiola, kaleye Walker’ı aldı.

Yeni pozisyonu kaleci

Sağ bek Walker, yaklaşık 9 dakika kalede kalırken, bir frikik vuruşunda topu kurtardı ve İngiliz ekibinin maçta kurtarış yapan tek kalecisi oldu. Tecrübeli oyuncu, Leicester’dan Ben Hamer’ın (2016) ardından kaleci olmayıp Devler Ligi’nde eldivenleri giyen ilk İngiliz futbolcu unvanını da elde etti. City, sosyal medya hesabından esprili bir video yayınlayarak, Walker’ı kadroda defanstan alıp, kalecilerin yerine koydu.