Süper Lig’in 13. haftası Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak. Hamza Hamzaoğlu’nun gelişi ile birlikte ayağa kalkan ve son 3 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.

20.30’da başlayacak mücadele Beinsports 1’den naklen yayınlanacak. Başkent ekibi taraftarının desteğiyle son 3 maçtır rakipleri ile berabere kalan Sergen Yalçın’ın öğrencilerini devirmeyi hedeflerken, Sarı- Kırmızılılar da galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor.

Malatya tam kadro

Gençlerbirliği alacağı galibiyetle alt sıralardan uzaklaşacak. Eğer Malatya kazanırsa, Doğu temsilcisi zirve için iddialı olduğunu yeniden gösterecek. Kritik maç öncesinde ev sahibinde tek eksik sağ bek Ahmet Oğuz. Konuk takım ise bu maçta tam kadro.