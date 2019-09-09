Hafta sonuna Fener damgası

Fenerbahçeli sporcular hafta sonuna damga vurdu. Emre Belözoğlu, Andorra karşısında 100. milli maçına çıktı.

Ozan Tufan ise 89. dakikada attığı golle Ay- Yıldızlılar’ı ipten aldı. Basketbolda Dünya Kupası’nda Olimpiyat vizesi almak için uğraş veren 12 Dev Adam’ın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Karadağ maçında attığı 17 sayının yanı sıra, son dakikalarda aldığı inisiyatif ile Türkiye’nin Karadağ’ı 79-74 yenmesinde büyük pay sahibi oldu.

Hafta sonunda oynanan bir diğer karşılaşmada ise Kadın Voleybol Milli Takımı’nın yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Kaptanı Eda, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile oynanan