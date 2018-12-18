Hafta sonu en çok izlenen filmler - Bizim için Şampiyon kaç izlendi?

Son haftalarda yine bir çok film gösterime girdi. Müslüm filmi 6 milyon rakamını geçerken hafta sonu en çok izlenen film ise efsane yarış atı Bold Pilot, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın hikayesini anlatan "Bizim İçin Şampiyon" filmi oldu.

2 haftadır gösterimde olan film pazar gününe kadar 632 bin kişi izledi. Hafta sonu ise en çok izlenen film 255 bin 703 kişiyle"Bizim İçin Şampiyon" oldu.

İkinci sırada Ata Demirer'in filmi Hedefim Sensin, üçüncü sırada Kafalar Karışık, dördüncü sırada Müslüm ve beşinci sırada Örümcek Adam serisi yer aldı.

Not: Grafik ve bilgiler boxofficeturkiye'den alınmıştı...

Bizim İçin Şampiyon filmi hikayesi

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisin kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş birlikte unutulmaz başarılara imza attı. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot diğer bir başarısı da Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.



