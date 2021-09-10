İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Milli Takım'lara verilen ara sona erdi. Süper Lig ve Avrupa Liglerinde heyecan kaldığı yerden devam edecek. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Lorient-Lille​ 2 ​1.86

Lille sezon başında çok iyi gözükmemişti. Milli ara onlar için iyi geldi. Son Montpellier maçındaki maç moralleri arttırdı. Bu maçta da Lille kazanacaktır.

Gijon-Leganes​İY 0.5 üstü​ 1.46

İspanya 2. Ligi'nin en formda başlangıcını yapan ve liderlik koltuğunun sahibi Gijon, sahasında Leganes'i konuk edecek. Kolay bir maç olmayacaktır iki taraf için de, ilk yarı golle başlayacaktır.

Birmingham-Derby​ 1 ​1.68

Milli ara sezon başında birçok takım için iyi oluyor. Yeni transferlerin kadroya entegrasyon sürecini hızlandırıyor. Birmingham bu maçta rakibine oranla çok daha kaliteli bir kadroya sahip. İçerde kazanırlar.

Beşiktaş -Y.Malatya ​üst ​1.51

Beşiktaş hafta içinde Dortmund maçı oynayacak. Bu maçta 2-3 oyunculu ufak bir rotasyon görebiliriz. Bu maçın her ne olursa olsun favorisi Beşiktaş olduğunu düşünsem de, cazip oranıyla 2.5 üst bahsi çok mantıklı gözüküyor.

Spezia-Udinese​ Gol Var​ 1.67

Spezia bu sezona istenilen gibi bir başlangıç yapamasa da cesur futbolundan vazgeçmedi. İlk iki maçında da gol bulmayı başaran Vincenzo Italiano’nun ekibi, moralli Udinese’yi konuk edecek. Karşılıklı goller değerli.

Roma-Sassuolo​ Gol Var​ 1.48

Jose Mourinho’nun ekibi, İtalya Serie A’ya fırtına gibi girdi. Ligde iki maç sonunda 7 gol buldular ve 6 puanı da topladılar. Bu sefer rakipleri gol yollarında etkin Sassuolo olacak. KG Var çok mantıklı.

Fenerbahçe -Sivas​ 3.5 altı​ 1.36

Fenerbahçe lige 3’te 3 yaparak başladı. Eksik oyuncuların yokluğunda son derece değerli puanlar topladılar. Sivasspor ilk ciddi sınav diyebiliriz. Rıza Çalımbay’ın ekibi formsuz. Bu karşılaşmadan 4 gol çıkmayacağı kanaatindeyim.

Rize-Hatay​ 2​ 2.17

Rize sezon başında henüz galibiyetle tanışamadı. Bu maçta rakipleri ligimizin en atletizm düzeyi yüksek takımlarından. Hatay’ın bu deplasmanda güzel oranından değerlendirilebilir.

Trabzon- Galatasaray ​üst​ 1.65

Trabzonspor sezon başında ligimizin en güçlü hücum hatlarından birine sahip olduğunu birçok fırsatta gösterdi. Galatasaray gençleşmiş kadrosuyla çok daha tempolu bir takım olacağı kanaatindeyim. İki üretken ekip 2.5 barajını aşarlar.

Göztepe-Başakşehir​ ÇŞ 0-2 ​1.31

Nestor El Maestro’yu göreve getiren Göztepe, Aykut Kocaman’ın Başakşehir’ini konuk edecek. Bu karşılaşmada her iki takımın da kaybetmeme önceliğiyle oynamasını bekliyorum. Lige çok kötü başlayan Aykut Kocaman’ın ekibi kaybetmez.

Gaziantep-Antalya​ ÇŞ 0-2​ 1.39

Gaziantep transferin son gününde kadrosuna Steven Caulker’ı kattı. Ersun Yanal’ın ekibi ise bu deplasmanda çıkışını sürdürmek istiyor. İki takım açısından da kolay maç olmayacaktır. Antalya avantajlı bir skorla döner.

Alanya-Giresun ​İY 0.5 üstü​ 1.32

Alanyaspor açısından Çağdaş Atan yerine göreve Bülent Korkmaz getirildi. Ligin ilk 3 haftası sonunda Giresun en sıkıntılı ekiplerden biri olarak gözüktü. İlk yarı golle başlar.

Getafe-Elche​ alt​ 1.41

Getafe bu sezon Bordalas yerine Michel’i göreve getirdi. Çok zor fikstürde 3 maçta puan çıkaramadılar. Bu maçta mutlak galibiyet isteyeceklerdir. Elche hücumda üretkenlikten uzak. Bu maçta 2.5 alt bahsi güzel.

Bologna-H.Verona​ Gol Var​ 1.52

Bologna bu sezon çok ümitli olduğum ekiplerden. Gol yollarında çok etkili olsalar da Atalanta karşısında daha temkinli oynadılar. Hellas Verona artık çok daha açık oynayan bir ekip. KG Var mantıklı seçim.

Everton-Burnley ​İY 0.5 üstü ​1.34

Rafael Benitez’in ekibi sezona iyi başladı. Oynadıkları futbol son derece göze hoş geliyor. Burnley ise artık daha fazla önde pres yapan bir takım. İlk yarı bu maçta en az 1 gol bekliyorum.

Granada-R.Betis ​ÇŞ 0-2​ 1.25

Granada henüz ligin üç haftası sonunda galibiyetle tanışamadı. Bu maçta da rakipleri kendilerinden daha üstün bir kadro olan Betis olacak. Pellegrini’nin öğrencileri kaybetmeyecektir.