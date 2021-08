İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi başta olmak üzere hafta içi bülteninden cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analizleri bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Ferencvaros - Young Boys ​/ üst ​1.45

Ferencvaros eşleşmenin ilk ayağında Young Boys’a 3-2 mağlup olmuştu. Young Boys maçta uzun süre 10 kişi oynasa da kazanan taraf olmayı başardı. Bu maçta taraf bahsi riskli. Her iki takım da çok pozisyon bulabiliyor. 2.5 olan barem aşılır. ​

Ludogorets - Malmö ​/ Gol Var​ 1.58

Ludogorets bu maçta iki farklı kazanırsa maçı uzatmaya götürebilecek. Malmö önünde işleri gerçekten çok zor. Mutlaka baskılı başlayacaklardır. Karşılıklı goller bu maçın en mantıklı bahsi olarak dikkat çekiyor.

PSV - Benfica​ / 1​ 1.79

İki takım da Şampiyonlar Ligi’nde olmayı son derece hak eden takımlar. İlk maçta Benfica 2-1 kazanmayı başarmıştı. Bu maçta iç sahada PSV izleyeceğiz. Ne kadar etkili olabildiklerini kanıtladılar. Bu maçta kazancaklardır.

Brondby - Salzburg ​/ 2​ 1.44

İki takım arasında ciddi bir kalite farkı söz konusu olsa da Brondby erken pes etmedi. İlk maçta 2-1 kaybetseler de hala şansları var. Salzburg bu sefer işi sıkı tutar ve kazanır.

D. Zagreb - Sheriff​ İY 0.5 üstü ​1.29

Dinamo Zagreb ilk maçta büyük şok yaşadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Sheriff bu aşamaya gelene kadar Teuta, Alashkert ve Kızıl Yıldız’ı saf dışı bırakarak buralara geldi. Büyük avantajları var. İlk yarı golle başlar.

Shakhtar - Monaco / ​ÇŞ 1-0​ 1.36

Shakhtar bu sezona De Zerbi ile fırtına gibi başladı. Rakipleri çok formsuz bir Monaco tekrardan. İlk maçta deplasmanda 1-0 kazandılar. Bu maçta da iç sahada kaybetmezler ve gruplara kalırlar.

HJK Helsinki - Fenerbahçe ​ / alt​ 1.70

HJK Helsinki ilk maçta vasat altı bir takım olarak gözüktü. Fenerbahçe ise eksikleri sebebiyle üretkenlikten uzaktı. Bu maçta çok gol beklemiyorum. Kontrollü bir maç son derece olası. 2.5 alt güzel oranından değerli.

Galatasaray - Randers​ / 1​ 1.52

Galatasaray ilk maçta deplasmanda 1 puana razı oldu. Bu sefer seyircisi önünde temsilcimizi avantajlı görüyorum. Berkan son dönemdeki formuyla alkış aldı. Galatasaray kazanır.

AZ Alkmaar - Celtic​ / Gol Var ​1.41

AZ Alkmaar eşleşmenin ilk ayağında rakibine 2-0 kaybetti. Bu sefer çok daha fazla risk alarak oynayacaklar. Basit hata yapabilen iki takım olsalar da üretkenlikle bu durumu tolare edebiliyorlar. Tercihim KG Var.

Kopenhag - Sivas​spor / 3.5 altı​ 1.33

Kopenhag ilk maçta deplasmanda istediğini aldı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sivas açısından 1-0 bile maçı uzatmaya götürür. Bu karşılaşmada temkinli bir oyun bekliyorum. 3.5 alt bahsi bence son derece makul.

Roma - Trabzonspor ​/ Gol Var ​1.62

Öncelikle Trabzonspor’u kutlamak lazım. Şahane bir ilk maç geçirdiler ve oyunuyla birçok spor severi mest ettiler. 2-1 mağlup olsalar da bu maça son derece motive çıkıyorlar. Karşılıklı goller ideal bahis.

Tottenham - P. Ferreira / ​3.5 altı​ 1.33

Nuno Esprito Santo’nun öğrencileri ilk maçta büyük şok yaşadı. Bu maçta tek farklı kazansalar uzatmaya götürüyorlar. İlk maç kadar rotasyonlu kadro beklemiyorum. Kontrollü maç olur.