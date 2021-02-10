HADO Sakarya hedef büyüttü

HADO E-Spor Türkiye Direktörü Koray Erdemir ile HADO Sakarya Direktörü Nurettin Tepe Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Asbaşkan Bora Koçyiğit’i ziyaret etti.

E-Spor’un dünü, bugünü ve yarını üzerine görüş alışverişinde bulunan Erdemir, Tepe ve Özdemir özellikle yeni nesil e-spor branşı olan HADO’nun geleceğini masaya yatırdılar.

“FİZİKSEL AKTİVİTE İÇERİYOR”

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, HADO E-Sporu önemsediklerini ve son derece değerli bulduklarını ifade etti. Özdemir; “Türkiye’de HADO E-Sporunun hızla gelişmesi ve yaygınlaşması için federasyon olarak üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapacağız. HADO E-Spor’u diğer e-sporlardan ayıran en büyük özelliği HADO’yu var olan diğer e-sporlardan fiziksel aktivite içermesidir. Önümüzdeki dönem Türkiye’de E-Spor’un büyüme trendinin katlanarak artacağına olan inancımız tamdır.” şeklinde konuştu.

“YOĞUN ÇALIŞMAMIZ VAR”

HADO Türkiye Direktörü Koray Özdemir, HADO E-Sporun altyapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğine dikkat çekerken, “Özellikle Sakarya’da bu yönde yoğun bir çalışmamız var. HADO E-Sporunu tanıtmak adına Sakarya’da 1-12 Şubat tarihleri arasında düzenlediğimiz lansman etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. HADO’ya gösterilen ilgi ise bizleri son derece sevindiriyor” dedi.

“HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI”

HADO Sakarya Direktörü ve 4M Bilim ve Sanat Merkezi Sahibi Nurettin Tepe, Sakarya dahil 7 ilde (Ankara, Bolu, Düzce, Kocaeli, Yalova ve Bursa) HADO sporunun altyapısının oluşturulması için start verdiklerini ifade etti. Tepe; “TESFED Başkanımız sayın Alper Afşin Özdemir’in HADO E-Sporuna yönelik duygu ve düşünceleri, bu spora yönelik destek sözleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. 2023 için planlanan HADO Dünya Şampiyonasının Sakarya’da yapılması için gayret sarfediyoruz. Bu konuda sonuca gideceğimize inancım tam. Bu şampiyonanın gerçekleşmesi için yerel aktörlerin yanımızda yer alacağından da eminim. TESFED Başkanımız Özdemir ile yaptığımız görüşmeden sonra Dünya üzerinde e-spor ekosisteminin hızla gelişiyor olması ve Türkiye’de de buna paralel olarak HADO E-Sporunun bu ekosistem içerisinde daha geniş ve güçlü bir şekilde gelişeceğine olan inancım çok daha arttı.” dedi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir ile HADO Sakarya Direktörü Nurettin Tepe’nin TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir’i ziyaretinde TESFED Sakarya İl Temsilcisi Mesut Özdemir ile HADO Sakarya’nın Medya Danışmanı Turan Çatalbaş’da hazır bulundu.