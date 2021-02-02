HADO E-Spor Sakarya’da

SAÜ 4M Bilim ve Sanat Merkezi Kurucusu Nurettin Tepe tarafından Sakarya’ya getirilen HADO E-spor 1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında AGORA AVM’deki lansman etkinliklerini sürdürüyor. HADO E-spor Milli Takımının gösterileriyle açılan etkinliklerin ilk gününe Sakaryalılar yoğun ilgi gösterdiler.

BİZZAT DENEDİLER

Adapazarı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü ve Türkiye E-Spor Federasyonu Sakarya il Temsilcisi Mesut Özdemir, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Sorumlusu İlhan Sütlü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Aygün, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Şube Müdürü Uygar Lahna, Şube Müdürü Mehmet Güzeldal HADO e-spor lansman günlerine katılım sağlayarak bu yeni spor branşını sahadaki yerlerini alarak bizzat oynayıp denediler.

REKABETÇİ SPORCULAR

Sakarya Özel Altın Küre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Okul Müdürü Serkan Şahin, Eğitim Danışması Emine Kaynakça ile birlikte HADO E-Spor’un lansman etkinliğine katılarak deneyimlediler. Sakarya; HADO sporunun okullarında da konuşlandırmak arzusunda olduklarını dile getirirken, “Öğrencilerimizi HADO E-Spor branşında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında rekabet edebilecek sporcular olarak görmek isteriz” dedi.

7 AYRI ŞEHİRDE ÇALIŞMA

Merkezi Sakarya olmak üzere Ankara, Bursa, Bolu, Yalova, Düzce ve Kocaeli gibi geniş bir alanda HADO E-Spor’ununun Bölge Temsilciliğini alan 4M Bilim ve Sanat Merkezi Kurucusu Nurettin Tepe lensman etkinliklerinin ilk gününde HADO’ya gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti. Tepe; kısa zaman Sakarya merkezli olarak 7 ayrı şehirde HADO Spor’nun konuşlandırılması, yaygınlaştırılması ve eğitim sürecinin başlatılması adına sürdürülen çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi. Tepe, lansman süresince Sakaryalılara bu teknosporu deneyimlemeye davet etti.

YENİ BİR TUTKU

HADO E-Spor’un AGORA AVM’deki etkinlik alanıa gelen vatandaşlar bu yeni ve ilginç spor branşını deneyimleme şahsına sahip oldular. Anneler ve babalar çocuklarıyla karşılıklı olarak HADO sporunu oynarken keyifli dakikalar geçerdiler. HADO E-Spor’u deneyimleyen veliler, gençler ve çocuklar bu sporun yakın gelecekte tutku haline gelebileceğine dikkat çektiler.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİK

HADO E-Spor Türkiye Direktörü Koray Erdemir, HADO’nun diğer e-sporlardan ayıran en önemli özelliğinin oyunculara masa başında sabit kalmaktan ziyade hareket edebilme ve fiziksel aktivite imkanı sağladığını vurguladı. Erdemir; HADO’nn 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren Türkiye’de yer aldığına da dikkat çekti.