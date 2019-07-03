Ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor transferde gaza bastı. Daha önce Trabzonspor’dan golcü Rodallega, Sivasspor’dan kaleci Tolgahan, Kayserispor’dan stoper Sapunaru ve sağ bek Lopes’i renklerine bağlayan Yeşil-Siyahlılar’ın, İngiltere ekibi Leeds United’ın kanat oyuncusu Hadi Sacko ve bonservisi Beşiktaş’ta bulunan orta saha Sedat Şahintürk ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan 25 yaşındaki Malili Sacko 15 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş’ın Balıkesirspor Baltok’a kiraladığı 23 yaşındaki Sedat ise 33 karşılaşmada forma giyip, istikrarlı bir tablo çizdi. Yönetimin iki oyuncuyla hafta sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.