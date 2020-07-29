Hadebe transferi için resmi açıklama!

Süper Lig'den düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Zimbabveli stoperi Teenage Hadebe'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusuydu. İsmi devre arasında Trabzonspor, şimdi de Beşiktaş için geçen 24 yaşındaki savunmacıyla ilgili menajeri Gibson Mahachi'den resmi açıklama geldi.

Zimbabve'de yayım yapan The Chronicle Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Mahachi, oyuncusunun geleceği hakkında "Malatyaspor'un küme düşmesi kötü oldu ama Hadebe'nin başka bir kulübe ya da Avrupa'da başka bir lige gitmesi pek doğru olmayacaktır. Kendisi Malatyaspor'da kalmalı. Takım değiştirmekte bir hikmet yok. Türkiye'de çok rekabetçi bir lig var. Teenage de düzenli oynamak istediğinden Malatya'da kalmalı." şeklinde konuştu.

Öte yandan aynı gazeteye konuşan oyuncuya yakın bir kaynak ise "Trabzonspor, geçtiğimiz yıl Hadebe'nin bonservisi için çok ciddi bir teklif yaptı ancak Malatyaspor onu Ocak ayında göndermeyi reddetti. Bununla birlikte takımın küme düştüğü hesaba katılırsa bu sezon onu bırakmaya ve gelecek teklifleri dinlemeye karar verebilirler." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler