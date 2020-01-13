Hacer Akyüz: Oryantiring iç turizmi hareketlendiren bir branş

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada oryantiring sporuna olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Oryantiring doğada yapılan bir spordur. Yaş sınırlaması olmayan yediden yetmişe herkesin yapabileceği bir spor dalı. Son dönemde özelikle teknoloji bağımlılığına karşı, evin dört duvarı arasında sıkışmış insanların dışarı çıkması ve oksijen almaları için çok ideal bir araç haline geldi." dedi.

Oryantiringin koşarak, bisikletle, tekerlekli sandalyeyle ve kayakla olmak üzere 4 disiplinde yapıldığını anlatan Akyüz, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında anaokuluna giden çocuklara yönelik eğitim vereceklerini ifade etti.

Akyüz, oryantiringin Türkiye’de her geçen gün daha çok tanındığını dile getirerek, "Oryantiring üç boyutlu düşünmeyi, görsel hafızayı, sınav stresine karşı mücadele etmeyi sağlar. Daha çocuk yaşta bu sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Oryantiring düşünme biçimi artık günümüzde işe alımlarda bile etkili. Bize özellikle okul ve dershanelerden sınav stresini azaltmaya karşı kamp talebi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Oryantiring iç turizmi hareketlendiren bir branş"

Oryantiring ülke turizmine de bir branş olduğuna dikkati çeken Akyüz, şunları söyledi:

"Oryantiringde 35 yaş üstü kişilerin katıldığı, masterler dediğimiz bir grup var. Bu gruptakiler farklı illere giderek eğitimler aldı. Sporcularımız bu kapsamda o yörenin bitkilerini, yiyeceklerini, yemek ve kültürel değerlerini inceleme ve görme şansı elde ettiler. Bu da anlamda oryantiring iç turizmi de hareketlendiren bir branş."

Akyüz, 2020 Dünya Gençler Koşarak Oryantiring Şampiyonası’nın Kocaeli’de yapılacağını ve dünyadan 3 bine yakın sporcunun bu organizasyona katılacağını aktararak, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yaklaşık 55 ülkeden sporcu katılacak. Dünyanın ve uluslararası federasyonun en çok önemsediği bir organizasyonu ilk defa yapacağız. Hedefimiz organizasyonu güzel ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek. Spor turizmi açısından bu çok önemli bir organizasyon olacak." ifadelerini kullandı.

"Üniversite öğrencilerini oryantiringle buluşturmak istiyoruz"

Akyüz üniversite öğrencilerini oryantiringle buluşturmak istediklerini ve bunun için Milli Eğitim Bakanlığı görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kredi Yurtlar Kurumu ile imzaladığımız bir protokol var. Yurtlarda kalan 628 bin kadar öğrencimizi bu çerçevede oryantiring ile buluşturmak istiyoruz. İl temsilciliklerimiz bu öğrencilerimiz için kurslar açacak. Şu an birçok ilde kurslarımız başladı bile. Yine Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız bir protokol var. Bu kapsamda da Gaziantep ve Manisa’da oryantiring yarışmaları düzenleyeceğiz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığımız işbirlikleri kapsamında da İzmir ve Ankara’da sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik etkinliklerimiz oldu. Bu çalışmalarımız 2020 yılında artarak devam edecek."

AA