Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı yaşanıyor. Tüm dünyada büyük merakla beklenen yarış öncesinde Haas Takım Patronu Günther Steiner, FANATİK'e açıklamalarda bulundu.





Keyifli bir yarış olmasını umduklarını belirten Günther Steiner, "Geçen yıl fantastik bir yarış izledik. Umarım bu yıl da izleyiciler için keyifli bir yarış olacak. Ancak umuyorum ki bu kez başarılı bir sonuç alır ve İstanbul Park'ı iyi anılar ile hatırlarız" ifadelerini kullandı.

Mertcan Polat