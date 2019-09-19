Amerikalı ekip Formula 1'deki beşinci sezonuna girmeye hazırlanırken, Romain Grosjean ve Kevin Magnussen arka arkaya dördüncü yılda da takımın sürücü kadrosunu oluşturacak.

Grosjean, takımın seriye girdiği 2016'dan bu yana Haas için yarışırken, Magnussen 2017'de takıma katıldı.

Amerikalı ekip geçen yıl şampiyonayı beşinci bitirerek kısa tarihinin en iyi sonucunu yakaladı ve ikili bu yılki sorunlara rağmen gelecek yıl da takımda kalacak.

Haas takım patronu Gunther Steiner, sürücülerin deneyimine dikkat çekti ve "Büyümemize devam etmek için sağlam bir sürücü kadrosuna sahip olmaya devam ediyoruz. Takımımızın nasıl çalıştığını anlıyorlar ve direksiyon başında ne yapabileceklerini biliyoruz. Bu da takımımızı oluşturmaya devam etmek için bize değerli bir devamlılık ve sağlam bir temel sunuyor. VF-19'un performansındaki dalgalanmadan ötürü 2019 bizim için zor bir yıl oldu. Ancak ortak deneyimlerimizden yararlanabilmemiz 2020'de öğrenmemize, büyümemize ve birlikte ilerlememize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Grosjean ise takımda kalacağına her zaman inandığına dikkat çekti.

"Her zaman Haas F1 Team'de kalma ve takımın başarısını arttırmaya devam etme isteğim olduğunu söyledim. En başından itibaren buradayım ve hem Gene Haas'ın hem de Gunther Steiner'ın takımın rekabetçi olabilmesi için ortaya koyduğu çalışmaları gördükten sonra, bu çalışmaların bir parçası olmaya devam edecek olmaktan memnunum."

"Takımın henüz üçüncü yılında takımlar şampiyonasını beşinci sırada bitirmesi gerçekten çok özeldi. Bu sezon zorluklar yaşadık fakat hem geçen yılki hem de bu yılki deneyimi 2020 için kullanacağız. Kevin ve tüm takımla çalışmayı birlikte yolculuğumuza devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Magnussen de takımda kaldığı için mutluyum. "2020'de takımda kalmaya devam edeceğimi bilmenin rahatlığını yaşıyorum ve bu, çoğu zaman zor geçen 2019 sezonu için olumlu bir durum. Her zaman bana inandıkları için takıma minnettarım." dedi.

Bu kararla birlikte Renault'dan ayrılan Nico Hulkenberg'in elinde sadece Williams seçeneği kalmış oldu.