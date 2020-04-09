Haaland'dan Sörloth'a övgü dolu sözler!

19’u ligde olmak üzere Trabzonspor formasıyla bu sezon 25 gol atan Alexander Sörloth’a büyük övgü...

09 Nisan 2020, Perşembe 07:15 Son Güncelleme:
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Haaland'dan Sörloth'a övgü dolu sözler!

Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Borussia Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland, 433’e konuştu.

Sörltoh’un performansını yorumlayan Haaland, “Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Milli takımda zaten beraberiz. Türkiye’de mükemmel bir sezon geçiriyor. Onu böyle görmek sevindirici” dedi. Haaland, Norveç’ten son yıllarda önemli yeteneklerin çıktığını belirtip, “Doğruları yapmaya devam edersek geleceğimiz çok parlak” ifadesini kullandı.

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