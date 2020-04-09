Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Borussia Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland, 433’e konuştu.

Sörltoh’un performansını yorumlayan Haaland, “Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Milli takımda zaten beraberiz. Türkiye’de mükemmel bir sezon geçiriyor. Onu böyle görmek sevindirici” dedi. Haaland, Norveç’ten son yıllarda önemli yeteneklerin çıktığını belirtip, “Doğruları yapmaya devam edersek geleceğimiz çok parlak” ifadesini kullandı.