UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'a elenen Sevilla'da teknik direktör Julen Lopetegui, Alman ekibinin genç golcüsü Erling Haaland'a övgü dolu sözler sarfetti.

Basın toplantısında 20 yaşındaki futbolcunun performansını değerlendiren İspanyol teknik adam, Erling Haaland'ın futbolda yeni bir dönemi tanımladığını dile getirdi.

Rekor kırdı

Attığı gollerle bu sezon Borussia Dortmund'u sırtlayan Haaland, Sevilla ile 2-2 biten maçta Alman ekibinin 2 golüne de imza atmayı başardı. 14 Şampiyonlar Ligi maçında 20 gol atan Norveçli gol makinesi, Devler Ligi'nde en erken 20 gole ulaşan futbolcu oldu. Önceki rekor, 24 maçla Tottenham'ın İngiliz forveti Harry Kane'e aitti.