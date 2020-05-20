Haaland yarışına PSG de katıldı

Borussia Dortmund'un süperstarı Erling Haaland, Avrupa'nın devlerinin transfer gündeminden düşmüyor. Real Madrid ve Manchester United'ın devrede olduğu belirtilen oyuncunun son talibi Fransız devi PSG oldu.

Marca'nın ilk sayfası da Real Madrid'in istediği oyuncu için PSG'nin devreye girdiğini duyuran bir haberle çıktı. Fransız ekibinin, Neymar ve Mbappe'nin olduğu yapıya Haaland'ı ekleyerek durdurulamaz bir hücum hattı oluşturmak istediği belirtiliyor.

Dortmund ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland için yaz aylarında ciddi bir transfer savaşının yaşanabileceği belirtiliyor.