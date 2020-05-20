Haaland yarışına PSG de katıldı

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland için Real Madrid ve Manchester United gibi takımlar devredeyken son olarak Fransız devi PSG'nin de oyuncuyu transfer etmek için uğraş verdiği aktarıldı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Haaland yarışına PSG de katıldı

Borussia Dortmund'un süperstarı Erling Haaland, Avrupa'nın devlerinin transfer gündeminden düşmüyor. Real Madrid ve Manchester United'ın devrede olduğu belirtilen oyuncunun son talibi Fransız devi PSG oldu. 

Marca'nın ilk sayfası da Real Madrid'in istediği oyuncu için PSG'nin devreye girdiğini duyuran bir haberle çıktı. Fransız ekibinin, Neymar ve Mbappe'nin olduğu yapıya Haaland'ı ekleyerek durdurulamaz bir hücum hattı oluşturmak istediği belirtiliyor. 

Dortmund ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland için yaz aylarında ciddi bir transfer savaşının yaşanabileceği belirtiliyor. 

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