İspanyol devi Real Madrid'in bir süredir Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ve PSG'den Kylian Mbappe'yi kadrosuna katacağı iddia ediliyordu. Fakat AS'ın haberine göre bütçe anlamında küçülme planlayan Real Madrid'in bu transferleri bitirmesi hiç de kolay olmayacak.

Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ile PSG'den Kylian Mbappe'nin olası transfer maliyetlerinin 852 milyon Euro'yu bulacağı belirtilmekte. İşte AS'ın haberine göre 852 milyon Euro'luk maliyetin detayları:

300 milyon Euro - İki oyuncunun olası bonservis bedelleri toplamı

432 milyon Euro - Kylian Mbappe'nin 6 yıllık maaşı

120 mliyon Euro - Erling Haaland'ın 6 yıllık maaşı



