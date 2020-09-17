Milli takımdan arkadaşının Bundesliga'da başarılı olacağına inandığını kaydeden Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli.

Sezon öncesi geçirmedi ve doğrudan sezon başlayacak. Ne olursa olsun, onun iyi oynayacağını düşünüyorum. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.

NORVEÇ BASINI: "ALMANYA'YA GİTTİ"

Öte yandan Norveç basınından VG'nin haberine göre Alexander Sörloth, menajeri Morten Wivestad ile birlikte Almanya'ya gitti.

Oyuncunun RB Leipzig'e transferinde sadece küçük detaylar kaldığı ve kısa sürede resmi açıklamanın geleceği kaydedildi.

İNTİKAM ARSUZU

Alexander Sörloth'un menajeri Mike Kjolo ise, ''Bu sporu yaptığınızda intikam başlangıç noktası değildir. Sınırları zorlamak ve ne kadar ilerlediğini görmektir.

Uzun bir yaşam boyunca, hiçbir şeyin sonuçlar kadar çabuk tarihe dönüşmediğini ve daha önce yapılanların, önemli olanın bugün ve gelecek olduğunu öğrendik. Bence ne Alexander Sörloth ne de çevresindekiler Crystal Palace'ta bir şeylerin ters gittiğini göstermek için intikam alma arzusu duymuyor' dedi.