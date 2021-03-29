Haaland Norveç formasıyla 5 maçtır gol atamıyor

Kısa sürede dünya futbolunun en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelen ve bonservisine 180 milyon Euro fiyat biçilen Erling Haaland, A Milli Takımımız karşısında adeta yokları oynadı. Ay-Yıldızlılar'ın savunmasının harika bir şekilde durduğu Haaland, o kadar etkisiz kaldı ki, hocası Solbakken, onu 84'te oyundan çıkarttı. Sahada kaldığı süre boyunca 2 isabetsiz şut çekebilen 20 yaşında ve 1.94 cm. boyundaki forvet, ülkesi Norveç'te de eleştirildi. Ülkenin efsane oyuncularından John Arne Riise, "Haaland'ı tanıyamadım. Dortmund'da takımı kaybettiğinde çok sinirli oluyor. Ancak Milli formayla hiç duygusu yok" ifadelerini kullandı. Dortmund'da bu sezon 31 maçta 34 kez fileleri sallayan Haaland, Vikingler'de son 5 maçta da (Türkiye, Cebelitarık, Avusturya, Romanya, Kuzey İrlanda) gol atamadı.