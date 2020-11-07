Bundesliga'nın 7.haftası 'Der Klassiker' olarak adlandırılan B. Dortmund ile Bayern Münih saat 20:30'da karşılaşacak. Puan durumda 15'er puanla zirvede yer alan iki takımın kapışması aynı zamanda golcüler Erling Haaland ile Robert Lewandowski'nin maçı olacak

Lewandowski'den 9 maçta 12 gol - 3 asist

Robert Lewandowski geride kalan 6 haftada 5 kez görev yaparken bu maçlarda 10 gol atıp 3 asist yapmayı başardı. Polonyalı oyuncu, 34 tanesi ligde olmak üzere resmi maçlarda 55 gol atmıştı. Haaland ise geride kalan 6 haftada yine 5 maça çıkarken 5 gol atıp 2 asist yapmayı başardı. Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 gol atmayı başardı. Haaland böylece bu sezon kulüp takımı adına 10 gol - 3 asist yapmış oldu





Eylül ayında Haaland gol atmıştı

Eylül ayında oynanan Almanya Süper Kupası'nda kazanan taraf 3-2'lik skorla Bayern Münih olmuştu. Bu maçta B. Dortmund adına Erling Haaland bir gol atmış ancak galibiyete yetmemişti. Lewandowski ise kariyeri boyunca eski takımı Dortmund'a karşı toplam 18 gol atarken son 6 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı



