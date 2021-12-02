Haaland için ilk teklif 118 milyon Euro!

Manchester United, görevine son verdiği teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yerine koltuğa Alman Ralf Rangnick'i getirdi. Alman teknik adam sezon bitimine dek Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıracak. İngiliz basını, Rangnick'in dört eski öğrencisini Manchester United'a getireceğini yazdı. Haberlere göre; Rangnick eski öğrencileri Erling Haaland ile Timo Werner'le birlikte iki RB Leipzig orta saha oyuncusunu takıma getirmeye çalışacak.

Erling Haaland için teklif yapılacak!

Alman teknik adam ilk olarak Avrupa'nın en gözde ve formda isimlerinden Norveçli golcü Erling Haaland'ı takıma katmak için teklifte bulunacak. Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da sportif direktörlük yaptığı dönemde Haaland'ı yakından tanıyan Ragnick, golcü oyuncunun babası ile yakın ilişkilerini de bu transfer için kullanacak.

Rangnick'in ikinci hedefindeki isim ise 2018-19 sezonunda RB Leipzig'de birlikte çalıştığı Chelsea'nin golcüsü Timo Werner olacak. Werner, Rangnick'le çalıştığı dönemde 37 maçta 19 gol atarken, 19 da asist yapmıştı.

Ralf Rangnick, halihazırda RB Leipzig forması giyen orta sahalar Fransız Christopher Nkunku ile Malili Amadou Haidara'yı da takıma katmaya çalışacak. Daha önce Arsenal'in de hedefindeki Nkunku, Leipzig ile bu sezon 20 maçta 13 gol atarken, 9 da asist yaptı. Nkunku, Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin de yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubunda 5 maçta 7 gol attı. Ancak Alman ekibi, 4 puanda kaldı ve gruptan çıkamadı.

RANGNİCK'E 8.5 MİLYON POUND BONUS

İngiliz basınında Haaland'ın Manchester United'a gelmesi durumunda, Ralf Rangnick'in 8.5 milyon Pound bonus daha alacağı yazıldı.

Alman Bild gazetesi ise daha önce ismi Barcelona ve Real Madrid ile de anılan oyuncu için Manchester United'ın 118 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığını yazdı. Borussia Dortmund'un, Haaland'ı elinde tutmak istediği ancak 150 milyon euro teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakacağı haberleri de daha önce basına yansımıştı.

Ralf Rangnick kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

63 yaşındaki Ralf Rangnick teknik direktörlük kariyerine 1985 yılında Stuttgart II'de başladı.

Sırasıyla SC Korb, Reutlingen, Ulm, Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim ve tekrar Schalke'yi çalıştıran Rangnick, 2012'de RB Leipzig'in sportif direktörü oldu.

Leipzig'de görev yaptığı 7 yıl boyunca kulübün transfer politikasını belirleyen ve kulübü Almanya'da rekabetçi bir takım haline getiren Rangnick daha sonra global sportif direktörlük görevini de yürüttü.

Son olarak Lokomotiv Moskova'da iletişim ve spor müdürlüğü yapan Rangnick daha önce Chelsea'den de teklif aldığını ancak kabul etmediğini ifade etmişti. (Ntvspor)