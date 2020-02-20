Haaland durdurulamıyor

Erling Haaland, sezona Avusturya’nın Salzburg ekibinde başladı. Burada kısa sürede ilgiyi üzerine çeken Norveçli, Devler Ligi’nde gruplarda toplamda 8 kez rakip fileleri sarsarken devre arasına kadar ise 22 maçta 28 gol attı. Ardından 20 milyon Euro bonservis karşılığında Borussia Dortmund’un yolunu tuttu. 19 yaşındaki forvet, genç yaşına rağmen öyle bir sükse yakaladı ki Alman devindeki kariyerine de müthiş bir başlangıç yaptı. Augsburg karşısında yaptığı hat-trick yanı sıra 3 maçta 7 gole ulaştı. Önceki gün Dortmund’un, PSG ile oynadığı Devler Ligi son 16 turu ilk maçında da gözler Norveçli’nin üzerindeydi.

Yıldızlara karşı coştu

Norveçli, Thiago Silva, Marquinhos ve Kimpembe gibi stoperlere karşı zorlansa da ikinci yarıda coştu. Haaland, 69’da fileleri sarstı, 75’te Neymar yanıt verdi. Haaland, kaldığı yerden devam etti ve 77’deki füzesiyle takımına 2-1’lik zaferi getirdi. Genç futbolcu, aynı zamanda kariyerinde önemli kilometre taşlarını geride bıraktı. Haaland, 19 yaş 6 ay ile Kylian Mbappe’nin ardından Şampiyonlar Ligi’nde fileleri sarsan en genç 2. oyuncu aldı. Aynı zamanda Kupa 1’de 7 maçta 10 gol atan Haaland, bu sayıya en kısa sürede ulaşan futbolcu unvanını da ele geçirdi.