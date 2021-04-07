Haaland 5 maçtır gol atamıyor

Borussia Dortmund ve Norveç'in süper star adayı Erling Haaland son dönemde düşüşe geçti. Transfer piyasasında adı Barcelona, Manchester City gibi takımlarla anılan yıldız oyuncu adeta durdu.

Sevilla ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında şov yapan rekorlar kıran 20 yaşındaki genç oyuncu, son 5 resmi maçında gol atamadı. Türkiye maçı dahil son 5 mücadelede 18 şut çeken ve gol bulamayan Haaland, Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da net bir fırsattan yararlanamadı.

Milli Takım arası yaramadı

Haaland, en son Köln maçında gol atarken E. Frankfurt, Manchester City, Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını boş geçti. Haaland, Milli Takım dahil ilk 32 maçında 40 gol atmıştı

Manchester City'de Agüero'nun takımdan ayrılacak olmasından sonra santrfor bölgesinde adı ilk sırada geçen isimlerden Haaland, maç sonunda Foden ile konuştu







