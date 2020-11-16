H&M ve eDivisie’den FIFA ortaklığı

H&M ve eDivisie ortaklığının neticesinde, moda markası H&M, maçlar esnasında çeşitli zaman ve çeşitli şekillerde ekranda görünecek. Ayrıca H&M, eDivisie topluluğu için yüksek kaliteli bir video üretecek.

eDivisie oyuncuları ile H&M’in markalı içerik çalışmaları ise sezonun ilerleyen zamanlarında başlayacak. Bu içerik, oyuncuların boş zamanlarında ve oyunda başarılı olmalarını sağlayacak ipuçlarını ve püf noktalarını açığa çıkardıklarını görüyor.

H&M Hollanda Pazarlama ve İletişim Başkanı Laura Muscas basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kendinizi iyi hissettiğinizde daha yüksek performans gösterirsiniz. İyi bir kıyafet de bundaki en önemli etkenlerden biri. eDivisie ve H&M ortaklığının muhteşem bir ikili yaratmasının sebeplerinden biri de bu.

Dijital futbol liginin çok geniş bir kitleye hitap ediyor olması, bizim de gerekli ve yeterli hisseye ulaşabilmemiz açısından eDivisie’i harika bir ortak yapıyor. Gençlere ilham vermek için kullanabileceğimiz çekici içerikler oluşturmak için eDivisie ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Amsterdam - Leidseplein'deki H&M mağazasının vitrininde özel bir bölüm, FC Groningen ve Fortuna Sittard'ı temsil eden oyuncular Bob van Uden ve Marc Groenland'ın hünerlerini göstermesi için gerçekleşecek bir maç için espor ortamına dönüştürüldü.

eDivierse, gelecek sezonun ödül havuzunu geçmiştekinin iki katına çıkararak 100,000 Euro yaptı. H&M sponsorluğunda gerçekleşecek ortak marka çalışmaları ise özellikle Hollandalılar tarafından merakla bekleniyor.

Hürriyet