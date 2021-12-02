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GZT Giresunspor’da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bugün sahasında Ankara Demirspor’u 4-2 yenerek 5. Tur’a yükselen GZT Giresunspor’da, gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi.

02 Aralık 2021, Perşembe 18:53 Son Güncelleme:
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GZT Giresunspor’da, Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde bugün sahasında Ankara Demirspor’u 4-2 yenerek 5. Tur’a yükselen GZT Giresunspor’da, gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi.

Ankara Demirspor karşılaşmasından sonra saat 15:30’da Giresunspor Tesisleri’nde sahaya inen Çotanaklar, Pazar günü saat 16:00’da evinde oynayacağı Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Ankara Demirspor maçında forma giyen oyuncular katılmadı.

GİRESUN (İHA)

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