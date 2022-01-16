GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçında Ahmet Çalık unutulmadı

Karşılaşma öncesi kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor ’un milli futbolcusu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu. Giresunsporlu oyuncular ayrıca takım fotoğraf çektirirken üzerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin' yazılı tişört ile objektiflere poz verdi. Maçın 6. dakikasında da Giresunsporlu oyuncular topa sahipken meşin yuvarlağı Ahmet Çalık için dışarı attı. Bu esnada tüm tribünlerde 'Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratları yapıldı. İki takım oyuncuları da bu tezahürata alkışlarla destek verdi.