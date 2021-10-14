13 Ekim Çarşamba günü Sheraton Grand Ataşehir’de yapılan ödül töreninin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz gerçekleştirdi.

Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede, sanatçı Demet Akalın şarkılarıyla davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Birçok alanda başarıya ulaşmış, yılın en iyilerinin ödül aldığı Uluslararası Kristal Elmas Ödül Töreni’nde ödüllerini alan başarılı isimler arasında son dönemlerde yaptığı röportajlarla gündem yaratan Tivibu spor spikeri Çiğdem Günal da hafta içi her gün Tivibu spor ekranlarında yayınlanan ve birçok başarılı teknik direktör, futbolcu ve spor yorumcularını konuk ettiği ‘Her Gün Spor’ programı ile ‘Yılın en iyi Spor Programı’ ödülüne layık görüldü.