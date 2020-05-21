Özellikle cilt üzerinde botoks etkisi yaratması ile bilinen güzel avrat otu, daha sağlıklı bir yaşam konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Değişik kullanım şekilleri ile beraber değerlendirilen bu ot, özellikle birçok farklı faydası ile öne çıkıyor. Dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu yüzden yoğun olarak tüketilen ve kullanılan bitkilerden biridir.

Güzel avrat otu nedir?

Papatyagiller familyasında bulunan güzelavratotu, Latince ismi ile, ‘Arctium lapa’ üzerinden anılmaktadır. Nemli bölgelerden hoşlanan bu bitki aynı zamanda soğuğa karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Türkiye'de daha çok orta ve kuzey ile beraber Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen bir bitki olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Kuzey Amerika’nın yanı sıra Kuzey Afrika Asya ve Avrupa Kıtası'nda da görünen bitkidir.

Bu bitki oldukça fazla sayıda kullanım olanağı ile beraber değerlendirilmektedir. Sağlıklı olan her bireyin tüketebileceği bu özel ot, amaca uygun şekilde değerlendirilebilir. Tabii bunun dışında örneğin hamile kadınlar için ne gibi bir yan etki ortaya çıkaracağı noktasında bilgi sahibi olunmadığı için bu dönemde kullanılmaması önemlidir. Aynı zamanda bitkilere karşı alerjisi olan kişilerin de kullanmaması önemlidir. Kanı sulandırması ile ünlü olduğundan dolayı tek başına kullanılması çok önemlidir. Başka bitkiler ile beraber değerlendirilmemesi gerekir. Diğer yandan kronik üşümesi ve anemisi olan kişiler de doktor kontrolünde tüketmelidir. Bunun dışında gönül rahatlığı ile tüketilebilir.

Güzel avrat otunun faydaları nelerdir?

İnsan sağlığı açısından oldukça önemli bir potansiyel teşkil eden güzel avrat otu, mineral deposu olarak oldukça zengin bir yapıya sahiptir. 7’de 70’e sağlıklı her bireyin rahatlıkla tüketebileceği bir doğal kaynak olarak öne çıkıyor.

- Kanı temizlemede etkilidir.

- İdrar söktürücü olarak kullanılır.

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Mide yanmasına alır.

- Gut hastalığına karşı güçlü bir olanak tanır.

- Frengi ile beraber sistit konusunda etkilidir.

- Afrodizyak etkisi bulunur ve cinselliğe karşı gücü ve isteği arttırır.

- Botoks etkisi yaratarak derinin elastikiyetini korumasına imkan verir.

- İştah açıcıdır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Nikris ağrıları ile beraber romatizmaya karşı etkilidir.

- Kepek azalırken saçın daha gür çıkmasına imkan verir.

- Sivilce tedavisi ile beraber sedef hastalığına karşı etkili olduğu söylenebilir.

Bu gibi faydaları ile beraber güzelavratotu amaca uygun farklı kullanım şekilleri ile beraber değerlendirilebilir. Kolay bir kullanım imkanı sağlamasının yanı sıra, düzenli olarak değerlendirilmesi kısa süre içerisinde amaca ulaşım imkanı verir.

Güzel avrat otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Cilt sağlığını koruyan, iştah açan pek çok hastalığa karşı direnç gösteren güzel avrat otunun faydaları saymakla bitmez. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmesi ve görsel açıdan sivilce ile sedef hastalığı gibi birçok probleme karşı da önlem alma imkanı tanımaktadır. Bu sebepten dolayı farklı kullanım biçimleri üzerinde diğer ismi ile dulavratotunu amacınıza göre kullanabilirsiniz.

Örneğin ele alınacak tarifi ile beraber güzel avrat otu bitki çayı olarak tüketebilirsiniz. Bir kaşık avrat otunu su içerisinde kaynatın. Bir bardak su içerisinde kaynattıktan sonra, 15 dakika kısık ateşte tutun. Daha sonra suyunu süzmek suretiyle günde 3 defa almak üzere birer bardak tüketmek mümkün.

Aynı zamanda güzel avrat otu yağı olarak da bu doğal bitki değerlendirilebilir. Güzel avrat otu kökünü iyice doğradıktan sonra bir kavanoza yerleştirin. Daha sonra üzerine sızma yağ ekleyerek kapatın. 1,5 ay boyunca kapalı bir alanda saklı tutun. Daha sonra kaynatmak suretiyle tülbent geçirerek süzün. Böylece elde ettiğiniz güzel avrat otu yağını saç köklerinize dikkatli şekilde sürüp kullanabilirsiniz. Düzenli yapıldığı takdirde kepeklerden kurtulabilir; saçlarınızın daha canlı ve parlak olmasının yanı sıra gür çıkmasına imkan tanıyabilirsiniz.

Diğer yandan özel tarifleri ile beraber merhem olarak kullanmak mümkün. Özellikle cilt üzerindeki bazı problemlere karşı önemli bir olanak tanımaktadır. Hem tatlı hem de acı bir tadı olması ile beraber enginar tadına benzer şekli üzerinden tüketmek de mümkün.