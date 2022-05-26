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Güven Yalçın’da beklenen final

Sözleşmeleri biten oyunculardan Michy Batshuayi, Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş’ta Valerien Ismael, Güven Yalçın için yönetime olumlu rapor verdi.

26 Mayıs 2022, Perşembe 08:58 Son Güncelleme:
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Güven Yalçın’da beklenen final

Sözleşmeleri biten oyunculardan Michy Batshuayi, Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş ’ta Valerien Ismael, Güven Yalçın için yönetime olumlu rapor verdi.

Ismael kafasındaki oyun planına uygun olması nedeniyle 23 yaşındaki Güven’in kadroda tutulmasını istedi. Yönetimin, genç oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaştığı imzaların yakın dönemde atılacağı bildirildi.

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