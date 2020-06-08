Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Güven Yalçın, bu dönemde ise beklentilerin altında kalmıştı. Bu sezon hücum hattında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle istikrar konusunda problem yaşayan 21 yaşındaki golcü, Fransız ekipleri; Nimes ve Bordeaux’un takibine girmişti.

Konuyla ilgili olarak FANATİK’e açıklamada bulunan genç futbolcunun menajeri Ali Pektaş, “Güven Yalçın, Beşiktaş’la sezonun kalan maçlarını eniyi şekilde bitirmek istiyor. Aklında sadece futbol var. Onun gibi yetenekli ve genç bir futbolcunun yurt dışındaki kulüplerin ilgisini çekmesi gayet normal bir durum. Kulüp ismi vermem yanlış olur. Güven’i isteyen kulüpler ilk etapta Beşiktaş ile anlaşmalı. Çünkü Güven, Beşiktaş’ın sözleşmeli futbolcusu” ifadelerini kullandı.

Gökmen Özcan