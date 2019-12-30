Güven Yalçın'a Almanya'dan sürpriz talip!

Alman kulübünün Beşiktaş’ın genç oyuncusu için kiralama teklifi yapmayı planladığı öne sürüldü. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.

30 Aralık 2019, Pazartesi 08:53 Son Güncelleme:
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Güven Yalçın'a Almanya'dan sürpriz talip!

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaşatan oyuncuların başında gelen Güven Yalçın'a Alman kulüplerinden Hertha Berlin'in kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın Güven'in alınmasını istemesi üzerine Hertha Berlin'li yöneticilerin teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

ABDULLAH AVCI RAPOR VERECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın futbolcuların ilk yarıdaki performansı hakkında yönetime bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.

Kaynak: Takvim

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