Güven Yalçın: Yeterince pozisyona giremedik

Beşiktaş 'ın Altay'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Güven Yalçın açıklamalarda bulundu.

Güven Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Futbolda mağlubiyet de var, her zaman kazanamazsınız. Bizim hedefimiz her maçı kazanmak ama maalesef bugün yeterince pozisyona giremedik. İlk golden sonra biraz oyundan koptuk, geriye çekildik. Çok kolay iki gol yedik. Bireysel olarak konsantrasyonum vardı. Maalesef futbolda böyle goller de yemek var. Altay'ın oyuncusu yerden kalkacak diye düşündüm. Yerden kalkmadığını görünce topu taca attım