Larin de Ankaragücü maçında gözünden sakatlandığı için yedek soyununca forvette sahne alan Güven Yalçın, 18'de kafayla topu ağlara gönderdi. Daha önce Vodafone Park'ta Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave ve Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu maçlarında fileleri havalandıran Güven, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Güven, Beşiktaş formasıyla ilk golünü de yine bu statta kafayla Kasım 2018'de Sivas'a atmıştı! 3 dakika VAR incelemesi sonrası gol kararının çıkmasıyla büyük sevinç yaşayan Güven ve arkadaşları, hakem beyaz noktayı gösterdikten sonra Aboubakar'ın formasıyla poz verdi. Maç sonrası 21 yaşındaki forvet, "Her maçı kazanmak istiyoruz. O potansiyel bizde var. Aboubakar'ın baş sağolsun. Golden önce top taça çıktı mı bilmiyorum, bakmışlar. Benim için goldür. Bizim için kolay maç oldu. Hak ederek kazandık" dedi.