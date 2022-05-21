Süper Lig 'de bu sezonu sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak tamamlayan Beşiktaş 'ta Güven Yalçın, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımla sözleşmesi sona eren Güven, takımda kalacağının sinyallerini verdi.

İşte Güven Yalçın'ın o açıklamaları:

Benim için güzel oldu 100. maçımı oynadım. Kolay değil böyle büyük bir camiada 100 maç oynamak. Bakalım neler olacak.

Maça gelirsek, kazanmak istedik. Gol yedik. Gol yeyince zor oluyor. Son dakikalarda gol bulduk ama zaman kısaldı. Kazanamadık maalesef.

Bu sene çok istediğimiz gibi olmadı. Hedeflerin altında kaldı. İstediğimiz yerde bitiremedik. Böyle bir sezon olabilir. Her zaman şampiyon olamazsın. Gelecek sezonu şampiyonluk hedefimiz.



