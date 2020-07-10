Güven Yalçın, 25 hafta sonra gol attı

Beşiktaş’ın genç golcüsü Güven Yalçın 25 hafta sonra golle buluştu. Burak Yılmaz’ın sakatlığının ardından oyuna giren ve son dakikada attığı golle Beşiktaş’a kritik 3 puanı kazandıran isim olan Güven Yalçın bu sezon üçüncü golünü kaydetti.

Ligin 2. haftasında Göztepe’ye, 6. haftasında da Trabzonspor’a gol atan Güven Yalçın 31. haftada da Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşadı.

Kilolu olduğu iddiasıyla eleştirilen genç oyuncu, attığı golün ardından formasının önünü açıp karın kaslarını göstererek mesaj verdi.



